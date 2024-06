Mad Max tutti i film della saga dal peggiore al migliore

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 1 giugno 2024) Plasmata dalla mente del grande George Miller, ladi Mad Max è indubbiamente una delle più iconichestoria del cinema. Il franchise rappresenta un caposaldo fondamentale non solo nell’ambito dell’action occidentale, ma in generale per la storiasettima arte tout court, perché è stato capace di rivoluzionare il cinema d’azione e creare l’immaginario post apocalittico moderno, configurando i canoni di uno scenario distopico, divenuto il punto di riferimento che ha ispirato innumerevoli opere, cinematografiche, letterarie e videoludiche, venute dopo. Anche, ma non solo, per questa ragione è riuscita a ritagliarsi in pochissimo tempo lo status intramontabile di cult. Il cineasta australiano ambienta le vicende in Australia, in un futuro non troppo lontano.