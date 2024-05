Un dipinto di Claude Monet venduto a 34,8 milioni di dollari in un' asta da Sotheby' s

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - Il'Covone a Giverny' die' statoa 34,8di, pari a oltre 32di euro, in un'da's svoltasi nella notte a New York. Ad aggiudicarsi l'opera del maestro impressionista francese del 1893 e' stato un compratore dall'Asia dopo otto minuti di rilanci con altri due offerenti, conclusisi tra urla e applausi in sala. L'segnala una ripresa del mercato dell'arte e coincide con l'apertura delle vendite primaverili delle grandi case d'nella Grande Mela, segnato da un certo ottimismo anche grazie al buon andamento di quelle a Parigi e Londra. Nella vendita di mercoledi' sera un quadro di Leonora Carrington, 'Les Distractions de Dagobert', e' stato ...

