Tuttosport – Allegri minaccia Guido Vaciago | So dove venire a prenderti - ti strappo le orecchie e ti picchio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non solo l’espulsione nel finale di Atalanta-Juventus per le proteste all’indirizzo dell’arbitro Maresca e del quarto uomo. Dopo la vittoria della Coppa Italia, il tecnico bianconero Massimilianosi è scagliato contro il direttore di, incrociato nel corridoio all’esterno della sala stampa dell’Olimpico. A ricostruire la vicenda è stato lo stesso quotidiano. “Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società”, le parole diriportate danel suo articolo in cui precisa di aver chiesto spiegazioni all’allenatore, che in risposta avrebbe spintonato il giornalista gridando: “Guarda che so...