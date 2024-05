Studenti e manganelli Il ministro Piantedosi | Fiducioso | polizia corretta

(Di giovedì 16 maggio 2024) La prossima settimana si dovrebbero avere novità sulle indagini che riguardano i fatti del 23 febbraio scorso, quando durante un corteo pro Palestina, partì una carica dellacon ie rimasero feriti 15(di cui 11 minorenni). "Sonoperché l’operato delle forze diè sempre improntato a correttezza, adeguatezza e proporzionalità. Lo stabiliranno anche in quella sede". Le parole deldell’Interno, Matteo, proprio sull’inchiesta sugli scontri a Pisa, arrivando al convegno del sindacato diCoisp "Le sfide per un Paese sicuro", a Roma. Le famiglie dei giovani sono seguite da tre avvocati pisani. Ieri, intanto, gliper la Palestina del collettivo, gli stessi ...

“C’è un clima che non mi piace e mi preoccupa nell’anno del G7: vedo toni che mi ricordano anni molto difficili per la nostra nazione”. La premier Giorgia Meloni vede nero. Anzi rosso. Parlando ai sindacati di polizia convocati a Palazzo Chigi dopo ...

