Sospensione delle proclamazioni di laurea - istituito un tavolo di confronto con il Rettore per trovare una soluzione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bergamo. Un primo piccolo passo di costruttiva mediazione ottenuto grazie alla mobilitazione degli studenti, iniziata fin dalle prime ore che hanno seguito la comunicazione del provvedimento: in meno di ventiquattro ore grazie alla decisa reazione degli iscritti il dissenso degli studenti di UniBg relativo alla decisione di sospendere lelauree triennali è arrivato alla governance dell’Ateneo. Nella serata di ieri (15 maggio) è stata infatti annunciata la creazione di undia cui siederanno ilSergio Cavalieri e Uni+ per riuscire ad individuare unacomune ad una questione che ha fin da subito causato un forte senso di delusione negli studenti bergamaschi e non solo. Una decisione, quella dell’Università, motivata da “situazioni al ...

Oltre al danno, la beffa. Quest’oggi è arrivata la decisione della United World Wrestling, la Federazione Internazionale della Lotta, in merito al controverso incontro tra Frank Chamizo e Turan Bayramov nel torneo europeo di qualificazione olimpica ...

Medicina estetica, filler e non solo: quali sono i trattamenti più richiesti dall'uomo e dalla donna - Medicina estetica, filler e non solo: quali sono i trattamenti più richiesti dall'uomo e dalla donna - Lei Filler, fortissimamente filler. La “punturina” continua ad essere il trattamento per il viso più richiesto dalle donne. Iniezioni sul viso a base di ...

Navee S40 e S60 offrono doppia sospensione e Apple Dov’è - Navee S40 e S60 offrono doppia sospensione e Apple Dov’è - Ancora, il NAVEE S60 è dotato di un sistema di frenata tripla, inclusi freni posteriori E-ABS e freni a tamburo anteriori e posteriori, nel pieno rispetto della normativa sui monopattini che di qui a ...

"Sono un prof porcellino": gli abusi sessuali nei bagni e la chat scoperta dal papà della studentessa - "Sono un prof porcellino": gli abusi sessuali nei bagni e la chat scoperta dal papà della studentessa - Un docente che fino a qualche mese fa insegnava in una scuola media in provincia di Torino è indagato per violenza sessuale pluriaggravata nei confronti di una ragazzina di 13 anni. La denuncia presen ...