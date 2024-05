Slovacchia - Fico operato per cinque ore

Slovacchia, il premier Fico in terapia intensiva. Le prossime 24 ore decisive - Slovacchia, il premier fico in terapia intensiva. Le prossime 24 ore decisive - Saranno decisive le prossime 24 ore per il premier slovacco Robert fico. Lo dicono i media locali, che hanno diffuso il contenuto dei documenti di ammissione in ospedale del capo di governo, operato d ...

