Slovacchia - che cosa sappiamo dell’attentato al premier Robert Fico

Chi è Juraj Cintula, il pensionato poeta che ha sparato al premier slovacco Robert Fico - Chi è Juraj Cintula, il pensionato poeta che ha sparato al premier slovacco Robert Fico - Juraj Cintula, 71 anni, di Levice, nel sud della slovacchia, è stato identificato dai media slovacchi ... si tratta di decine di migliaia di euro. cosa sta facendo lo Stato a riguardo", ha scritto. L ...

Attentato contro Robert Fico, premier slovacco in gravi condizioni: cosa filtra dall'ospedale e dal partito - Attentato contro Robert Fico, premier slovacco in gravi condizioni: cosa filtra dall'ospedale e dal partito - Robert Fico ha passato la prima notte in ospedale, in coma farmacologico, dopo l'attentato: come sta il premier slovacco, cosa filtra ...

Chi è Juraj Cintula, il poeta e attivista 71enne che ha sparato al premier slovacco Robert Fico - Chi è Juraj Cintula, il poeta e attivista 71enne che ha sparato al premier slovacco Robert Fico - Si chiama Juraj Cintula, il 71enne responsabile dell’attentato al premier slovacco Robert Fico . L’uomo, un pensionato originario della cittadina ...