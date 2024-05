Rafah - Israele schiera altre truppe Idf | 5 soldati uccisi da ‘fuoco amico’

(Di giovedì 16 maggio 2024) Esercito: "Hezbollah ha effettuato attacchi profondi in territorio israeliano". Centcom: "Pronto nuovo molo temporaneo a Gaza per distribuzione aiuti" Mentre Hamas incolpaper l'attuale stallo nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza, il Comando dell'esercito israeliano ha inviato un'altra brigata ain attesa dell'approvazione del governo all'ampliamento dell'offensiva. Il nuovo contingente

L’amministrazione Biden ha notificato al Congresso che intende procedere con la vendita di armi per un miliardo di dollari a Israele . Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la decisione di procedere mette in ...

Gaza, Gallant sfida Netanyahu: governo Israele in crisi di nervi - gaza, Gallant sfida Netanyahu: governo israele in crisi di nervi - Mag 16, 2024 M.O. Roma, 16 mag. (askanews) – La spaccatura che da tempo covava nel cuore del gabinetto di guerra israeliano è esplosa, dopo che il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha sfidato ieri ...

Molesta una bambina, la folla lo insegue con mazze e spranghe per linciarlo: un 60enne scortato in commissariato a Palermo - Molesta una bambina, la folla lo insegue con mazze e spranghe per linciarlo: un 60enne scortato in commissariato a Palermo - Ha tentato di molestare una bambina ed è per questo stato inseguito dalla folla con mazze e spranghe. È accaduto a Palermo, nel quartiere Zen 2. Un uomo di 60 anni, secondo quanto riportato da Palermo ...

Rafah, Israele schiera altre truppe. Hamas: "Negoziati in un vicolo cieco" - Rafah, israele schiera altre truppe. Hamas: "Negoziati in un vicolo cieco" - Tel Aviv, 16 mag. (Adnkronos) - Mentre Hamas incolpa israele per l'attuale stallo nei colloqui per il cessate il fuoco a gaza, il Comando ...