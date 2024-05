Questo è un vero affronto Nuovo caso nella famiglia reale - l’ira di William con Harry e Meghan

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il principefurioso cone la moglieMarkle. Proprio in questi giorni si è molto parlato del rapporto tra i duchi di Sussex e il resto della. Sembrava che le malattie di Re Carlo e di Kate Middleton potessero essere la base per una riappacificazione. Ma non è andata per niente così. Quando è tornato nel Regno Unitonon ha trovato nessuno ad accoglierlo. Né Carlo né Camilla né tantomeno il fratellohanno voluto incontrarlo nonostante si trovassero a poche centinaia di metri di distanza. Non solo. Il principe è ripartito per un viaggio in Nigeria che sta provocando diverse polemiche. La moglieMarkle indossava un outfit molto costoso, oltre 5000 euro, cosa che è stata considerata di cattivo gusto ...