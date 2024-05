Pomeriggio 5 - Myrta Merlino licenziata e Cesara Buonamici al suo posto? Ecco cosa ha detto la giornalista

(Di giovedì 16 maggio 2024)verrà sostituita da? Questa ipotesi negli ultimi tempi si è fatta insistente: mac’è di vero?come cambia5… Da tempo si vocifera chenon sia stata all’altezza delle aspettative in lei riposte; Pier Silvio Berlusconi avrebbe abbandonato la strada vecchia per la nuova, lasciando Barbara D’Urso a casa e trovandosi con degli ascolti da flop.5 della, infatti, arranca dalla prima puntata e molti pensano che un cambio di conduzione potrebbe risollevare la situazione. Ma è vero? Secondo alcuni, infatti,sarebbe in pole position per ricoprire il ruolo di conduttrice; nell’ultimo anno l’abbiamo vista ...

Come prevedibile oggi Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è occupata dell’aggressione a Cristiano Iovino e del presunto coinvolgimento di Fedez nel caso. Dopo il servizio che hanno mandato in onda le opinioniste in studio si sono espresse e c’è stato ...

Il bodyguard di Fedez in tv: un racconto che non dice nulla - Il bodyguard di Fedez in tv: un racconto che non dice nulla - Nella puntata di pomeriggio 5 in onda oggi su Canale 5, per la prima volta in tv il bodyguard di Fedez ha raccontato cosa sarebbe successo nella discoteca durante la famosa rissa, per la quale il rapp ...

La Promessa trame Spagna: Pia partorisce suo figlio ma è in bilico tra la vita e la morte - La Promessa trame Spagna: Pia partorisce suo figlio ma è in bilico tra la vita e la morte - La gravidanza di Pia svolgerà al termine nel corso delle prossime puntate de La Promessa. La governante della tenuta darà alla luce suo figlio nel corso di un parto difficile assistita dal dottor Abel ...

Myrta Merlino nega attriti con Cesara Buonamici: “Non ci sono problemi” - myrta Merlino nega attriti con Cesara Buonamici: “Non ci sono problemi” - myrta Merlino ha smentito seccamente in diretta le voci di eventuali attriti con la sua collega Oggi la conduttrice dell'ammiraglia Mediaset ha parlato ...