Milan - Cardinale parla di ‘tifosi partner’ e ribadisce il suo concetto di vittoria

Gerry cardinale, rappresentante di Red Bird Capital Partners al Qatar Economic Forum, sottolinea l'importanza dei tifosi come partner del milan. La società deve bilanciare successo immediato e a lungo ...

Il tecnico del Lilla al momento ha più chance di Conceiçao, ma vuole prendere una decisione dopo la fine del campionato francese. A quel punto, lui e il milan faranno un passo, in una direzione o nell'altra. si decide così La scelta dell'erede di Pioli è una serie tv che dura da settimane. Lopetegui è stato visionato per mesi e ...

Ecco l'attaccante per il milan del futuro: Ibrahimovic ha scelto il profilo giusto | In estate arriverà a milanello. Si respira aria di cambiamenti drastici in casa milan in seguito ad una stagione che non ha assolutamente confermato le aspettative iniziali, concludendosi con lo stesso esito di quella precedente: ze ...