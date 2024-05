L’Istat rivede al ribasso la stima preliminare sull’inflazione di aprile | +0,8% anno su anno Rallenta anche il carrello della spesa

(Di giovedì 16 maggio 2024)alil datodi. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, è salito dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua (da +1,2% del mese precedente): il dato è inferiore alladi +0,9%. I prezzi dei beni alimentari, per la curacasa epersona – il cosiddetto– adno su base tendenziale più delle stime iniziali, da +2,6% a +2,3%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto accelerano (da +2,5% di marzo a +2,6%). L’inflazione acquisita per il 2024 è pari a +0,6% per l’indice ...

