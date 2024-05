Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di giovedì 16 maggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di162024. Ariete Dopo oltre due mesi di attiva presenza, Mercurio è passato in Toro, fino al 3 giugno. Qui diventa ancora più ambizioso, protegge iniziative riguardanti movimento di denaro proprietà immobili, costruzioni, terreni. Un altro segnale di successo, per voi, arriva dalla Luna che sarà per due giorni in Vergine, occasione imperdibile per allargarvi verso l'esterno, con nuove persone. Tutto si muove come volete voi, anche l'amore ricambia la vostra passione. Toro Mercurio è arrivato nel segno, il passaggio sarà veloce, fino al 3 giugno, ma avrà una forza creativa e produttiva mai vista, grazie ...