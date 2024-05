Le condizioni di salute di Robert Fico dopo l’attentato del 15 maggio

(Di giovedì 16 maggio 2024), primo ministro della Slovacchia, non sarebbe più in pericolo di vitadi mercoledì 15. Intervistato dalla Bbc, il vicepremier Tomáš Taraba ha detto che l’intervento chirurgico avvenuto nella notte è andato «bene». «Credo sopravviverà», ha aggiunto il politico. I medici dell’ospedale di Banská Bystrica hanno spiegato cheha subìto «gravi politraumi» e che le suerimangono molto serie. Nella serata di ieri, quando il primo ministro era ancora in sala operatoria, il ministro della Difesa slovaccoKali?ák ha definito ledel cinquantanovenne «straordinariamente gravi»., leader del partito nazionalista Smer, è stato ferito da almeno tre colpi di ...

Il premier slovacco Robert Fico è "vigile" ed "in condizioni stabili" dopo l'operazione subita per gli spari che lo hanno colpito nel pomeriggio. Lo riferisce la tv slovacca TA3 che parla di "intervento riuscito".

Slovacchia, il video dell'attentato al premier: Fico ferito da colpi di pistola, fermato un uomo - Slovacchia, il video dell'attentato al premier: fico ferito da colpi di pistola, fermato un uomo - Il ministro ha aggiunto che gli operatori sanitari stavano «lottando per la vita del premier», che ha subito «gravi traumi dopo diversi colpi». Anche il governo slovacco ha dichiarato che fico era ...

Slovacchia, il vice premier: "Fico non è più in pericolo di vita" - Slovacchia, il vice premier: "fico non è più in pericolo di vita" - In precedenza, il ministro della Difesa Robert Kalinak aveva detto che fico stava "lottando per la sua vita" dopo essere stato gravemente ferito mercoledì in un attentato ad Handlova. dopo la ...

Slovacchia, premier Robert Fico ferito da spari. È in coma farmacologico - Slovacchia, premier Robert fico ferito da spari. È in coma farmacologico - L'attentato al premier slovacco Robert fico ha scosso non solo la nazione, ma ha richiamato l'attenzione internazionale sulla sicurezza dei leader politici. L'attentato si è verificato dopo una ...