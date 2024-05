La Vogherese alza la voce Cavaliere | Datemi lo stadio o vado a Milano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) VOGHERA (Pavia) Presa di posizione forte da parte della dirigenza rossonera verso l’assessorato allo sport di Voghera a una settimana dalla salvezza diretta conquistata dopo la vittoria nell’ultima giornata del campionato di serie D con il Ticino. Nella sala stampa delloParisi il presidente Oresteha fatto il punto della situazione parlando dell’annata appena conclusa,del rapporto con il comune in particolare con l’assessorato di riferimento, e della stagione che verrà. "Purtroppo a Voghera l’assessorato allo sport è in mano alla persona sbagliata - le prime frasi dell’imprenditore milanese -. La città ha bisogno di una persona vicina allo sport locale, noi non lo abbiamo mai visto allo. In questa stagione abbiamo avuto problemi grossi con le strutture e abbiamo dovuto per forza utilizzare tutto l’anno lo ...