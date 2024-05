La vita è bella!

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 16 maggio 2024) Potrebbe limitarsi ad essere un grande “naso” e invece è anche un bartender di successo e uno dei più grandi esperti italiani di essenze e profumi. Parliamo di Emanuele Balestra, di origini lombarde, cittadino del mondo e ormai da dieci anni Bar Manager del Barriere Le Majestic di Cannes. Dopo avere progettato, seme dopo seme, l’orto botanico de La Mamounia Palace di Marrakech, uno degli hotel più iconici del mondo, una volta arrivato lungo la Croisette, Balestra ha chiesto fin da subito alla proprietà di realizzare un orto-giardino. Il nostro tour inizia proprio dietro il Pool Bar, dove in poche rigogliose aiuole è stato allestito un albergo per gli insetti, per attirare naturalmente i predatori dei parassiti che minacciano le sue piante. Subito dopo, Emanuele ha installato fioriere e alveari al settimo piano dell’hotel, su di una terrazza apparentemente non usata e oggi capace di ...