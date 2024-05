(Di giovedì 16 maggio 2024) Milano – LadiDi. La giovane studentessa di moda milanese, rimasta fino a questo momento in silenzio, ha parlatodel 21 aprile. La mo22enne, balzata agli onoricronaca per il caso-Iovino, ha rotto il silenzio parlando di quella notte: “Sono andata a cena con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa – ha detto la studentessa in un’intervista a Il Messaggero -. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietariodiscoteca che conosco”. Un vero colpo di scena: la giovane ha infatti detto di non essere stata al Theil 21 aprile e ...

La versione di Ludovica di Gresy: “Fedez Solo un amico. Non ero io la bionda al The Club la sera della rissa” - La versione di ludovica di Gresy: “Fedez Solo un amico. Non ero io la bionda al The Club la sera della rissa” - La studentessa di moda milanese rompe il silenzio e parla della notte del 21 aprile e del caso Iovino. “ Non ho mai messo piede in quel locale” ...

Caso Fedez-Iovino, Ludovica Di Gresy: "Io non c'ero" - Caso Fedez-Iovino, ludovica Di Gresy: "Io non c'ero" - ludovica Di Gresy, la bionda finita al centro del caso Iovino ... anche alle forze dell'ordine la sua versione dei fatti. Secondo Di Gresy quella sera del 21 aprile lei si trovava a cena fuori con i ...

Ludovica Di Gresy nega il coinvolgimento nella rissa in discoteca e la presunta relazione con Fedez - ludovica Di Gresy nega il coinvolgimento nella rissa in discoteca e la presunta relazione con Fedez - Contesto: In un'intervista esclusiva al Messaggero, la modella milanese ludovica Di Gresy, 22 anni, ha respinto categoricamente le accuse che la vedono ...