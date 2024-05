Infantino - i soldi millantati per il Mondiale per club ancora non ci sono Sueddeutsche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 16 maggio 2024) La casse della Fifavuote, o quasi. Lo scrive la(nemico giurato del numero uno del calcio) che analizza le finanze della federazione diretta da. In questo momento la Fifa si trova a Bangkok per il il 74esimo congresso. Dall’esterno sembra che per la Fifa sia un momento economicamente florido. “Ha voluto premiare i presenti in modo particolarmente generoso. Ogni delegato può riscuotere un’indennità giornaliera fino a mille dollari. Il congresso potrebbe spendere rapidamente un milione di dollari o più. Ma è evidente che questa generosità contraddice lo sviluppo finanziario della Fifa. La situazione non sembra così rosea come spesso viene dipinta in pubblico“.non fa altro che annunciare entrate. L’ultimo annuncio sul fatturato record di 11 miliardi di ...