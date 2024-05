Il Pontedera del futuro I granata ripartono da 9

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non solo per l’allenatore, che sicuramente è quello più importante (si attende la risposta di Enrico Barilari, ex Sestri Levante). In questi giorni il, nello specifico il direttore sportivo Moreno Zocchi, che mercoledì era a vedere il play off Perugia-Carrarese, inizierà i casting anche per la scelta calciatori che andranno a comporre l’organico per la stagione 2024-25. Si parte da uno zoccolo di 9 elementi ancora vincolati al club(fino a giugno 2025) tra i 29 utilizzati in questo campionato dall’allenatore Massimiliano Canzi. Sei di loro sono under e lo saranno anche per il prossimo torneo. Si tratta dei difensori Mattia Pretato (2002) e Matteo Guidi (2003), che però nelle ultime due partite (Carrara e Pescara) ha agito a centrocampo, del centrocampista Michele Ambrosini (2003) e degli attaccanti Simone Ianesi (2002), Gabriele ...