IL CLUB Sono 110 i tesserati attualmente in attività

(Di giovedì 16 maggio 2024) Fondata nel 2013 dal maestro Enzo Bertocci (cintura nera 7° Dan) insieme a Marina Berneschi, l’Accademia Karate Arezzo vanta110. In oltre 10 anni didalla palestra di via Gobetti ad Arezzopassati circa un migliaia di atleti.l’associazione può contare oltre che sull’esperienza e la competenza del maestro Bertocci che è il direttore tecnico, anche sulla professionalità del maestro Roberto Petrini e dell’istruttore Roberto Grotti. Fa parte della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e ormai da anni è punto di riferimento per tanti ragazzi e famiglie.