Francamente scioccante - Lollobrigida hitleriano ? La notizia è scomparsa ovunque | Guarda

(Di giovedì 16 maggio 2024) Eccoci ad Occhio al caffè, la rassegna stampa politicamente scorrettissima curata da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. "Sono cinque le cose principali dare sui giornali - premette -. Per un verso la concessione in Ungheria dei domiciliari ad Ilaria Salis. In un posto normale si darebbe atto al governo di una positiva azione diplomatica: è un dato di fatto che è stata riportata Alessia Piperno dall'Iran, Patrick Zaki dall'Egitto, sta per essere riportato Chico Forti dalla Florida. E in questa partita che si era incarognita, sul caso-Salis è arrivato un primo step favorevole. E va detto con amarezza che il più scatenato" contro il governo "è papà Roberto Salis, che ha rilasciato tre interviste - Corriere, Stampa e Repubblica - per dire che, per carità!, il governo non c'entra nulla, è merito solo del casino che abbiamo fatto", rimarca Capezzone. ...