DAZN costerà di più | da agosto scatta l’aumento dei prezzi degli abbonamenti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nuova stagione, nuovi, nuovi listini. Ovviamente, più costosi. Con la fine della programmazione legata alle partite del calcio italiano ed europeo,rivede al rialzo, come già a gennaio, i piani di abbonamento e contestualmente crescerà anche l’offerta, soprattutto nel periodo estivo. Dal prossimo anno, la piattaforma streaming ospiterà anche il meglio delle competizioni del volley maschile e femminile, anche quello delle rispettive Nazionali, ma già dal 17 luglio verranno dedicati sei nuovi canali alle Olimpiadi di Parigi, che si aggiungeranno a Eurosport 1 e 2 per un totale di 700 ore di diretta. Il boccone quindi è meno amaro per gli iscritti ai servizi, che davedranno però aumentare il costo dei loro. Il pianoStandard è quello che ...