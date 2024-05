Cos’è la bioetica e di cosa si occupa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Larappresenta un campo di riflessione e di ricerca nato in tempi piuttosto recenti, ufficialmente negli anni Settanta. Il termine è di origine greca ed è composto dalle parole “bios” (vita) ed “ethos”: può essere tradotto in italiano come “etica della vita”. Si tratta di una disciplina che si pone come obiettivo quello di analizzare e studiare qualsiasi questione presenti un aspetto morale: un’esigenza che nasce in seguito agli ultimi sviluppi delle scienze (medicina, biologia, ecologia, etologia) e ai progressi straordinari delle tecnologie. Gli studi dellapresentano un campo d’indagine piuttosto vasto e includono diversi argomenti, affrontati attraverso un approccio multidisciplinare che comprende materie tra cui psicologia, filosofia, diritto, sociologia e molte altre ancora. Il periodo del fine vita visto dalla ...