Cina | Xi - ' relazioni con Mosca favoriscono pace e prosperità nel mondo'

(Di giovedì 16 maggio 2024) Pechino, 16 mag. (Adnkronos/Xinhua) - Leconlae lanel. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping in un incontro ristretto con il presidente russo Vladimir Putin, in visita di stato in, presso la Grande Sala del Popolo di Pechino. Xi si è congratulato con il presidente Putin e ha espresso la convinzione che sotto la sua guida la Russia farà sicuramente nuovi e maggiori progressi nel sviluppo nazionale. Le-Russia sono cresciute e hanno resistito alla prova del cambiamento del panorama internazionale, ha sottolineato Xi, ricordando che, nel corso degli anni, lui e Putin si sono incontrati più di 40 volte e sono rimasti in stretta comunicazione. Lo sviluppo ...

La Cina ha messo in guardia gli Usa sul fatto che i nuovi dazi americani su 18 miliardi di dollari di importazioni made in China sono destinati ad avere un pesante impatto sulle relazioni tra i due Paesi. Tutto questo, si legge in una nota del ...

