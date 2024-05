C’è Folk Traffic di Pietro Paris a Santa Cecilia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) ““ all’Auditorium barocco di, in via Fratti: domani alle 21 nella struttura gestita dall’Associazione Musicittà, debutta il nuovo progetto di(nella foto), un lavoro che parla di persone, del loro vagare e del loro incrociarsi.è l’ensemble che mette in scena una musica teatrale, fatta di persone e di movimento. Con l’intreccio di improvvisazione e composizione, di architettura formale e di vorticoso dialogare, viene rappresentato attraverso il suono, il corrispondere tra individui, storie, racconti, spostamenti, moti e motivi. Sul palco si esibiscono, contrabbasso e composizione, Francesco Panconesi, sassofoni, Ruggero Fornari, chitarra e Andrea ...