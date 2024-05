Castello di Cisterna | Drive through della droga Carabinieri arrestano un uomo

(Di giovedì 16 maggio 2024)di, 24 ore su 24.59enne e sequestrano crack, hashish e cocaina Qualche palo di legno mangiato dal tempo, una lamiera arrugginita come tettoia, sassi e pneumatici per difenderla dal vento.Al riparo da questa baracca in piedi nonostante i tarli, una Mercedes color prugna e polvere targata Milano.Vecchia come le assi che la coprono, con i fari anteriori che ammiccano in uno sguardo malinconico.Isezione operativa sono partiti da lì, da quel cortile in via silvio Pellico, nella cittadina didi.Una piccola corte circondata da palazzine e villette indipendenti. A guardarla sembra la ...

