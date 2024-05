Budapest accoglie il ricorso Salis andrà ai domiciliari Ma col braccialetto elettronico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilaria, in carcere da 15 mesi ae ora candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi Sinistra, va agli arresti. In una casa privata in Ungheria, per ora. Poi, forse, in Italia. La maestra elementare attivista della sinistra radicale, accusata di una duplice aggressione a militanti di estrema destra il 10 febbraio 2023, in occasione del cosiddetto Giorno dell’Onore dei nostalgici neonazisti, dovrà indossare ile poi potrà uscire dal carcere di massima sicurezza di Gyorskocsi Ucta dopo il pagamento di una cauzione di 40mila euro: a carico della famiglia ma con l’aiuto di una colletta promossa dalla stessa protagonista. Esulta il padre Roberto: "Un processo politico. Davanti alla porta da cui Ilaria esce io ci sono. ...