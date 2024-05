Brasile - campionato sospeso a causa delle inondazioni

(Di giovedì 16 maggio 2024) Brasilia, 16 maggio 2024 – La Federazione calcistica brasiliana (Cbf) dispone la sospensione delfino a fine mese ache hanno colpito il sud del Paese. La Cbf ha rilasciato un comunicato in cui ha affermato di aver accolto le richieste di 15 dei 20 club della massima serie sulla sospensione del. Slittano, dunque, a data da destinarsi le sfide del settimo e dell’ottavo turno. "Non possiamo dimenticare che lo sport e la società camminano mano nella mano e non possono separarsi in un momento così difficile per il popolo brasiliano", si legge nella nota ufficiale. La sospensione durerà fino al 28 maggio e verrà revocata dopo quella data, condizioni permettendo. Nel frattempo erano state già rinviate di 20 giorni le garesquadre del Rio ...

Euro 2024: numeri e curiosità sull’evento calcistico dell’estate - Euro 2024: numeri e curiosità sull’evento calcistico dell’estate - Il fischio di inizio sarà il 14 giugno e darà il via alla Diciassettesima edizione del campionato europeo. Si torna a giocare dopo l’Euro 2020 disputato nel 2021 a causa pandemia e che ha visto gli ...

Lazio, Gila assente ieri a Formello ma contro l’Inter è atteso il rientro - Lazio, Gila assente ieri a Formello ma contro l’Inter è atteso il rientro - La Lazio è pronta a riabbracciare Mario Gila dal 1' minuto domenica a San Siro contro l'Inter dopo il problema rimediato all'adduttore ...

Il centrocampista albanese e l'attaccante argentino scalpitano per una maglia da titolare - Il centrocampista albanese e l'attaccante argentino scalpitano per una maglia da titolare - Tutti e due, per motivi diversi, non hanno trovato parecchio spazio in questa stagione, eppure potranno utilizzare questo campionato come base dalla quale ... carico ogni qual volta è stato chiamato ...