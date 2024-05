Blinken - buon chitarrista ma non sa quello che canta

Nelle scorse ore Antony Blinken , segretario di Stato degli Stati Uniti, ha fatto un’apparizione speciale in un locale di Kiev , la capitale dell’Ucraina, dove ha suonato e canta to “Rockin’ in the Free World” del canta utore statunitense Neil Young. ...

Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è concesso una pausa musicale ieri in Ucraina e durante la sua visita a sorpresa a Kiev ha imbracciato la chitarra e si è esibito in una nota canzone di Neil Young Rockin’ in the free world insieme ...

Il segretario di Stato Usa Blinken canta “Rockin' in the Free World” in un locale di Kiev - Il segretario di Stato Usa blinken canta “Rockin' in the Free World” in un locale di Kiev - blinken a Kiev suona "Rockin' in the free world" con una band locale Nel corso della sua visita sorpresa a Kiev, il segretario di Stato americano Antony… Leggi ...

Ucraina, il segretario di stato statunitense Antony Blinken suona in un bar a Kiev: non tardano le critiche | VIDEO - Ucraina, il segretario di stato statunitense Antony blinken suona in un bar a Kiev: non tardano le critiche | VIDEO - Il segretario di Stato degli Usa, Antony blinken, è atterrato in Ucraina per diversi incontri e per l'annuncio di un nuovo aiuto militare a Kiev.

Rockstar per la pace. Il segretario di Stato Usa Blinken si è esibito a sorpresa in un bar di Kiev - Rockstar per la pace. Il segretario di Stato Usa blinken si è esibito a sorpresa in un bar di Kiev - Il segretario di Stato americano Antony blinken, in visita in Ucraina, si è concesso una pausa nel suo fitto programma e si è esibito in un bar di Kiev, suonando la leggendaria "Rockin' in the Free ...