Bimba di 3 anni su sedia a rotelle inizia a gattonare e sciocca tutti

(Di giovedì 16 maggio 2024) Quando Willow Christie aveva solo 14 mesi, i suoi genitori hanno saputo che la loro bambina non avrebbe mai gattonato o mosso i primi passi. Sfidando la prognosi di immobilità per tutta la vita, Willow, che è per lo più costretta su una minuscola, ha gattonato sul pavimento,ndo i suoi medici e i suoi genitori, che ora dicono: “Sinceramente sento che un giorno camminerà da sola”. Continuate a leggere per saperne di più su questa coraggiosa bambina che sta combattendo contro una rara malattia muscolare! Lorna Christie e suo marito Lee sono rimasti sconvolti quando alla loro bambina di 14 mesi, Willow Christie, è stata diagnosticata l’atrofia muscolare spinale (SMA), una malattia rara che causa debolezza e contrazione muscolare. Questa malattia neuromuscolare incurabile, che secondo la John Hopkins ...