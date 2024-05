Basket - il Barcellona bussa alla porta di Milano | interessa Shields

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’Olimpianon sta splendendo in questo primo scorcio di playoff. Fattore campo perso nelle prime due partite con Trento, ci sarà bisogno di un colpaccio fuori casa per poter rimettere le cose a posto. Intanto però ilmercato torna a farsi sentire, con protagonista Shavon, protagonista assoluto in gara-2. La guardia americana naturalizzata danese è entrata nell’obiettivo del, che vorrebbe mettere mano al proprio pacchetto esterni nella prossima stagione. Infatti sia Nikola Kalinic che Oriol Paulì non faranno parte del progetto blaugrana e si è pensato proprio al giocatore delle scarpette rosse, ormai in Lombardia dal 2020. Ci sarebbe il problema contrattuale, conche è legato ada altri due anni di accordo, ma il cambio di agenzia che da ...

Quarta serata di playoff della Serie A di Basket e si sono chiuse tutte le gare-2 in programma, con l’Olimpia Milano che doveva impatta re la serie dopo il ko casalingo contro Trento, mentre Brescia cercava il bis in casa contro Pistoia . Ecco come è ...

Giorno di riposo per i playoff 2024 della Serie A di Basket , con le otto squadre impegnate nella post-season che scenderanno in campo tra domani giovedì 16 e venerdì 17 maggio per le gare-3 dei quarti di finale a campi invertiti rispetto alle prime ...

