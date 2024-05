Baronissi - Anna Petta propone una nuova pista ciclabile

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Unapedonale elungo il fiume Irno per ridurre il traffico veicolare e valorizzare una risorsa naturale presente sul nostro territorio.” È uno dei punti programmatici proposti dalla lista “Uniamoci per” e che è stato inserito nel programma elettorale dalla candidata sindaco. “Riteniamo che la città dipossa farsi promotrice di un progetto sovra-comunale, in sinergia con Salerno e Pellezzano, per realizzare nell’area che costeggia il fiume Irno un percorso dedicato sia ai pedoni che ai ciclisti. Un’opera che, a nostro giudizio, potrebbe avere molteplici risvolti, a cominciare dai benefici ambientali legati alla riduzione del traffico veicolare. La, inoltre, darebbe la possibilità a tanti di praticare sport ...