Attentato in Slovacchia | Premier Fico in coma farmacologico

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ore di attesa e tensione indopo l'del 15 maggio contro ilRobert, leader populista vicino a Orban. Un 71enne gli ha sparato cinque colpi di pistola per "disaccordo con le sue politiche". Ilè stato operato ed è ora in. Le sue condizioni sono stabili ma ancora gravi, come ha annunciato il ministro della Difesa Robert Kalinak. "Durante la notte scorsa, i medici dell'ospedale Roosevelt a Banska Bystrica sono riusciti a stabilizzare il paziente. Oggi intraprenderanno altri passi per il suo recupero", ha detto Kalinak. L'aggressione è avvenuta ieri intorno alle 14:30 dopo una riunione del governo, davanti a un centro culturale di Handlova. Secondo il quotidiano locale Dennik,era uscito a ...

