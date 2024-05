Atletica - Marcell Jacobs | L’Italia è una squadra fortissim - gli avversari ci temono

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma – Si sono chiusi i due giorni di test all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, per. L’Azzurro, campione olimpico nei 100 metri e nella 4×100 e campione continentale, in attesa degli Europei di Roma, per bissare il titolo allo Stadio Olimpico a in casa, ha dichiarato: “Sono contento di essere tornato in Italia, mi piace tanto allenarmi qui – il suo commento, come riporta Agc/coni.it –. Non vedo l’ora di gareggiare. Voglio fare più gare possibile per mettere insieme più ‘pezzi’ in vista di Parigi 2024. È una stagione impegnativa, tutti stanno lavorando duramente per arrivare preparati all’appuntamento olimpico. “Italiani? Stiamo facendo un lavoro grandissimo. Dopo Tokyo 2020 abbiamo qualcosa in più, tutti credono maggiormente nelle proprie potenzialità. Stiamo dimostrando di essere una Nazionale ...