Ascolti TV | Mercoledì 15 Maggio 2024

(Di giovedì 16 maggio 2024) Albano canta l'Inno Nazionale durante la Coppa Italia Nella serata di ieri,15, su Rai1 Il Bodyguard e la Principessa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). Su Rai2 Delitti in Paradiso raduna .000 spettatori pari al % di share (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Italia1 Il Principe Cerca Moglie appassiona .000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo una presentazione (.000 – %), Chi l’ha Visto? segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare segna .000 spettatori e il %. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto...

Rapporto annuale Istat 2024, l'Italia cresce tra luci e molte ombre - Mercoledì 15 maggio alle ore 11.00 a Palazzo Montecitorio, il Presidente dell'Istat Francesco Maria Chelli ha illustrato il "Rapporto annuale 2024. La situazione del Paese". Nel triennio l'economia ...

La complicità tra Anya Taylor - Joy e suo marito Malcolm McRae: le frasi affettuose in spagnolo, la devozione al loro gatto e il compleanno ... - Anya Taylor - Joy (Miami, 1996) èuna delle prime grandi star del Festival di Cannes , l'abbiamo vista sul red carpet della Croisette mercoledì 15 maggio. Non è però la sua prima apparizione al Festival cinematografico per eccellenza: ha già debuttato infatti nel 2017 alla prima di The Meyerowitz Stories , indossando un ...