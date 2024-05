AEW | Punti di sutura per Jericho dopo l’attacco di HOOK

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nel corso dell’evento AEW Dynasty, Chrisha conquistato un altro titolo che mancava nel suo palmarés, ossia quello FTW. Tale cintura è stata sottratta al campione in carica, il quale durante Dynamite si è preso la sua rivincita colpendo “The Learning tree” al capo con un microfono. Il colpo ha sortito l’effetto sperato, provocando una grossa ferita alla testa di, costretto per questo a richiuderla con deidi. Il battibecco che ha portato al tragico evento è natoil rifiuto del campione in carica di concedere una rivincita adil quale, spazientito, ha colpitocon l’oggetto contundente. Dichiarazioni post-colluttazione Appena raggiunto il backstage,ha rilasciato una ...

