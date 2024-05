Salvini - sul Superbonus si troverà una soluzione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il casocon le frizioni tra Tajani e Giorgetti? "Sono sicuro che siunacome in questo anno e mezzo di governo si è sempre trovata". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteoa Rtl spiegando, comunque, che il dossier "non è sulla sua scrivania".

«La legge salva casa non c’entra nulla con il Superbonus e non c’entra con le ville abusive» . Queste le parole del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini . A chi gli chiedeva un commento sulle parole del ...

Meloni chiude la kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara. Con un intervento atteso per l’annuncio della sua candidatura a capolista di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni alle prossime elezioni Europee . Un discorso, quello della premier , ...

Superbonus, si tratta. I banchieri rivogliono le compensazioni Inps: oggi il vertice all’Abi per scrivere la controproposta da inviare al Mef - superbonus, si tratta. I banchieri rivogliono le compensazioni Inps: oggi il vertice all’Abi per scrivere la controproposta da inviare al Mef - Scendono in campo le banche italiane per frenare gli effetti delle ultime strette sul superbonus elaborate sul Mef. Soprattutto nella parte che impedisce agli istituti di credito di scontare in sede..