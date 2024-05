La Dea diventa sempre più magica De Ketelaere stende la Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’Atalanta con due ganci di Demette al tappeto unaspremuta dopo Leverkusen e chiude la corsa Champions dei giallorossi, regalando la qualificazione alla prima coppa europea al Bologna, irraggiungibile a quota 67, e alla Juventus a 66, grazie al confronto diretto favorevole sui capitolini. Anche la Dea è virtualmente in Champions, essendo salita a quota 63, con il confronto diretto favorevole sulla Lupa, a 60, e avendo il vantaggio di dover giocare una partita in più, il recupero del 2 giugno contro la Fiorentina. Non solo, la squadra di Gasperini con una partita da recuperare può ancora rincorrere il quarto posto della Juventus o il terzo del Bologna. Ora i giallorossi dovranno tifare Atalanta nella finale di Europa League a Dublino tra nove giorni: l’eventuale successo dei bergamaschi qualificherebbe alla prossima Champions ...