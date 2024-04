Europee - da Bonaccini a Strada | i candidati pd La mossa di Schlein sulla Rai

Pd, ipotesi nome Schlein nel simbolo delle Europee - L’indiscrezione raccolta da Domani non ha ricevuto conferme. Ma l’opzione è sul tavolo, mentre la segretaria non scarta l’idea di correre in tutte le circoscrizioni anche se non da capolista ...editorialedomani

Elezioni Europee, attesa per scelta di Schlein: oggi si riunisce la Direzione del Pd - Intanto è già arrivato l’annuncio ufficiale della corsa di Bonaccini come capolista nel Nord Est ... una proposta molto forte per la battaglia che dobbiamo condurre e l'Europa che vogliamo costruire".tg24.sky

Fuga di Bonaccini e voto anticipato: quando prometteva 'resterò fino alle fine' - 'Continuerò a fare il presidente della Regione Emilia Romagna fino alla fine del mandato, perchè con gli emiliano-romagnoli ho un patto di fiducia' ...lapressa