NCC abusivi all’aeroporto di Fiumicino | pioggia di multe dei Carabinieri | I controlli

(Di domenica 14 aprile 2024) NCC illegali e taccheggiatori, ancora persone fermate daipresso lo scalo aeroportuale didiimpegnati neipresso l’aeroporto di– (ilcorrieredellacitta.com) Idella Compagnia Aeroporti di Roma hanno identificato e sanzionato tre persone intente a procacciare clienti tra i passeggeri presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, nel corso di un mirato servizio finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, e hanno anche denunciato 2 persone per tentato furto. Ihanno sanzionato 4 autisti NCC sorpresi nei pressi del Terminal 3 arrivi mentre procacciavano illecitamente clienti tra i ...

