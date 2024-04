“L’utero in affitto è disumano” La Meloni batte un colpo  

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr – Nel convegno che si è tenuto a Roma dal titolo “Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro” laè tornata ad usare toni duri contro la maternità surrogata. Lacontroin“Questa è una materia che tutti sanno essere una priorità assoluta di questo governo: per noi la sfida demografica, la sostenibilità economica a cui è connessa, rappresenta una delle principali sfide: non serve a niente gestire il presente se non si mette in sicurezza il futuro. Il governo ha la responsabilità di garantire un futuro alla propria nazione – ha detto il premier Giorgia. Continua: “Considero un cambio di passo fondamentale l’approccio con cui questo governo affronta queste tematiche rispetto al passato”. Poi la bordata contro la maternità surrogata: ...

12 aprile 2024. «Non è vero che gli italiani non fanno più figli: li fanno, ma poi li abortiscono. Non possiamo più fingere che l’aborto non abbia un ruolo determinante nelle cause della drammatica ... (sbircialanotizia)

"L'utero in affitto una pratica disumana", Meloni torna ad attaccare la GPA - Proprio come la Santa sede, che attraverso il Dicastero per la dottrina della fede si è espresso chiaramente contro la pratica dell’utero in affttto, proprio come Papa Francesco, oggi 12 aprile la pre ...informazione

Sfida natalità per la premier Meloni. "Ma l'utero in affitto è disumano" - Bisogna contrastare "il falso mito" proclamato «per decenni da cattivi maestri, secondo cui la genitorialità è qualcosa di stantio, un concetto arcaico, ...gazzettadelsud

Meloni. Pro Vita Famiglia: Bene linea Governo ma contro crisi demografica dare alternative all’aborto. Su utero in affitto reato universale accelerare iter - (Adnkronos) - 12 aprile 2024. «Non è vero che gli italiani non fanno più figli: li fanno, ma poi li abortiscono. Non possiamo più fingere che l’aborto non abbia un ruolo determinante nelle cause della ...msn