Fabrizio Corona prima dell’udienza a Milano | “Scommesse? Non sono ancora usciti tutti i nomi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Dopo la sentenza sul fine pena con questa udienza di oggi, se andrà bene, potrò andare a chiedere nuovamente il passaporto per diventare famoso negli Usa, come non lo so, ma diventerò famoso”. Queste le parole dial Tribunale dipresso la sezione misure di prevenzione che deciderà sulla sorveglianza speciale nei suoi confronti per un anno e sei mesi, così come riporta Ansa: “qui. Ogni giorno in Tribunale, oggi è una udienza importante, mi aspetto oggettività, nel 2011 mi diedero la sorveglianza come ai criminali. Ho due cavolate di processi in corso e questa udienza”, ha detto, che per l’accusa mossa dalla Questura èun soggetto socialmente pericoloso. Ma l’ex ...