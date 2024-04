Un Valfoglia a tutta riesce a domare l’Osimo Stazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) osimo1 : Bottaluscio, Pizzuto, Coppi (39’ st Caruso), Masi, Ippoliti, Kaba, Gyabaa, Polenta (33’ st Giri), Giuliani, Staffolani (16’ st Karalliu), Camilloni (25’ st Mazzocchini). All. Busilacchi.: Adebiyi, Pagnello, Cenciarini, Gallotti (37’ st Balducci), Passeri, Bartomioli, Ricciotti, Scoccimarro, Tatò (29’ st Carboni), Diomede, Cirulli. All. Cicerchia. Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto. Rete: 35’ pt Passeri. Colpaccio delche passa al Bernacchia battendo. I locali faticano in avvio, non riuscendo a trovare le giuste trame per impensierire gli avversari, che invece sfoderano maggiore lucidità. Al 21’ però Camilloni ha la possibilità di portare in vantaggio i suoi, ma incespica e non trova la porta. Si ...