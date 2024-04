(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – L’azienda di Lucca, commissionata dal Comune per il famoso studio olfattometrico, li ha trovati da tempo. Sono 30che ieri hanno iniziato il loro compito, annusare l’aria, tra San Zeno, Le Poggiola, Ponte a Chiani, perdeiche da circa due anni circondano la zona occidentale di. Trenta valutatori degliambientali, aretini, perfettamente formati e retribuiti, però irraggiungibili dai media. Hanno infatti chiesto espressamente, ad azienda e Comune, che non venisse rivelata la loromisteriosi, quindi,su circa 140 che avevano risposto alla selezione indetta dalla Ecol i primi di gennaio. In ...

Arezzo, selezionati 30 annusatori per individuare l’origine dei cattivi odori. Identità top secret - Arezzo, 3 aprile 2024 – L’azienda di Lucca ... Annusatori misteriosi, quindi, selezionati su circa 140 che avevano risposto alla selezione indetta dalla Ecol i primi di gennaio. In queste settimane ...lanazione

Poste Italiane, selezioni per consulenti finanziari in provincia di Arezzo - Poste Italiane ricerca in provincia di Arezzo professionisti per attività di consulenza e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno ...arezzonotizie

Arezzo, le interrogazioni discusse nell'ultimo consiglio comunale - Dopo i riconoscimenti dell’assessore Federico Scapecchi per la promozione in serie A2 di due società sportive aretine, che nelle rispettive discipline hanno pro ...www3.saturnonotizie