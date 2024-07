Google Camp 2024 i potenti della Terra si riuniscono in Sicilia

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di sabato 27 luglio 2024) Anche quest’anno ilsi terrà in, precisamente al Verdura Golf Resort di Rocco Forte a Sciacca, in provincia di Agrigento. Come ogni anno,ha scelto una location esclusiva per riunire i suoi ospiti vip per discutere dei temi più caldi del momento. Ospiti di fama mondiale Sono attesi nomi di primissimo (Monrealelive.it)