Terremoto Sinner il caos è senza fine | retroscena clamoroso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 27 luglio 2024), dopo la mancata partecipazione alle Olimpiadi sarebbe successo qualcosa didentro le stanze del Coni Il forfait di Jannikalle Olimpiadi di Parigi ha creato molto malumore. Il tennista azzurro ha rinunciato al torneo per via di una tonsillite che non gli ha permesso di essere nelle migliori condizioni fisiche possibili. E l’Italia in questo modo ha perso quasi una medaglia certa, visto che il numero uno al mondo aveva molte probabilità di andare avanti., ha rinunciato alle Olimpiadi (Lapresse) – Ilveggente.itIn questi giorni se ne sono sentite e lette di tutti i colori. Chi ha preso una posizione a favore del tennista azzurro che ovviamente adesso mette nel mirino gli Us Open; chi invece ha sparato contro la decisione di Jannik.