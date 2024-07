Olimpiadi Parigi 2024 gaffe durante la cerimonia | il Cio si scusa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) E’ iniziato il programma delledie lo spettacolo è di altissimo livello. Ladi apertura è stata dai due volti: qualche lacuna in avvio, poi emozioni nella parte conclusiva. Gli organizzatori si sonoti con la Corea del Sud dopo che la loro delegazione è stata etichettata come Repubblica Popolare Democratica di Corea nella trasmissione televisiva delladi apertura di venerdì lungo la Senna. La Repubblica Popolare Democratica di Corea è il nome ufficiale della Corea del Nord comunista. Le due Coree sono divise dalla guerra di Corea (1950-53). Entrambi gli stati sono separati da una zona demilitarizzata e non è mai stato firmato un trattato di pace congiunto.