Napoli su Marco Brescianini prima le uscite di Cajuste e Gaetano

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilha puntato sucome possibile rinforzo, ma per concretizzare l’acquisto sono necessarie alcune cessioni. Ecco tutto quello che sappiamo dalle informazioni riportate da Sky Sport. I candidati per l’addio Il primo candidato a lasciare la squadra è Jens. La Fiorentina ha mostrato interesse per il centrocampista svedese, proponendo un prestito L'articolosuledi