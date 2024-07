In Italia vita lavorativa sale | 329anni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 luglio 2024) 12.10 La durata media dellaincresce ma il nostro Paese con 32,9 anni è in fondo alla classifica Ue (media di 36,9 anni),lasciando indietro solo la Romania. Emerge dalle tabelle Eurostat sul 2023, basate sulla stima del numero di anni in cui una persona dovrebbe essere in forza lavoro (cioè occupata o disoccupata)durante la. Il datono è legato alla scarsa durata dellaattesa per le donne(28,3 anni nel 2023 contro 34,7 medi in Ue).Dal 2000 però la"rosa" è salita di oltre 7 anni.