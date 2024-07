Le acque delle Olimpiadi di Parigi nelle mani di un ingegnere mondragonese

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 27 luglio 2024)/Mondragone. Sarà ancora una volta l’Giovanni Capizzi a gestire le, questa volta a. Esperto di caratura internazionale, alledi Rio 2016 si è guadagnato l’appellativo di «magopiscine», dopo aver risolto il problema dell’acqua verde negli impianti natatori. Dopo i risultatiUniversiadi 2019, in occasionequali il capo delegazione della New Zeland a Napoli con una dichiarazione all’Ansa definisce leda lui trattate “The most amazing water in the world”, Capizzi ottiene l’affidamento per la gestionealledi Tokyo nel 2020/21. Ma il suo impegno non è legato solo ai Giochi olimpici. In Cina, ad esempio, gestisce la digaTre Gole, il più grande invaso al mondo. Nel suo portfolio vanta clienti come capi di Stato, di ieri e di oggi, e personaggi della cultura.